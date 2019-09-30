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Тело нашли на дороге: под Черкассами произошло загадочное убийство

понедельник, 30 сентября 2019, 11:56
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На проезжей части дороги у села Пекари в Черкасской области был обнаружен труп женщины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

Согласно предварительным выводам следователей погибшей было около 30-35 лет. Ее личность пока не установлена, как и обстоятельства смерти.

На теле были выявлены следы насилия, в частности ушибы, переломы костей черепа и многочисленные колото-резаные раны. В данный момент причина смерти еще не установлена, необходимые экспертизы подготавливаются. Тело направлено экспертам.

В полиции приняли решение открыть уголовное производство по ст.115 УК Украины – умышленное убийство. Виновникам ее смерти грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в одной из многоэтажек Винницы обнаружили тело мужчины, который исчез больше года назад.

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