Под Полтавой во время задержания нарушителя трагически погибла молодая патрульная: фото

В среду, 2 октября, во время задержания нарушителя под Полтавой трагически погибла молодая патрульная Марина Фетч - ее сбила машина.

Об этом говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

Инцидент произошел в городе Лубны.

По предварительным данным, около 16:00 патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировке. На требования полицейских остановиться водитель не отреагировал, началась погоня.

Нарушителя остановили в 4 километрах от дорожной станции. В его авто обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

"Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat и оформления админматериалов … патрульная Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу. В это время автодорогой двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не выполнил безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и совершил столкновение с остановившимся на обочине микроавтобусом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что попытки оказать помощь патрульной оказались безуспешными - она скончалась на месте. У женщины остался 10-летний сын.

Как сообщал "Апостроф", 1 октября под Киевом, в Яготине, произошло жуткое ДТП с двумя погибшими.