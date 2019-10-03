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Осенний призыв в ВСУ: в штабе сделали важное уточнение

четверг, 03 октября 2019, 08:57
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Призывники и военные, проходящие срочную службу, не привлекаются к выполнению задач в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом заявили в пресс-службе Оперативного командования "Север".

Как отмечается, участвовать в ООС могут лишь те военнослужащие, которые прошли соответствующую подготовку, подписали контракт с ВСУ и высказали желание служить в одной из боевых бригад.

Также по поводу призыва сообщается, что в случае получения повестки, гражданин обязан в любом случае явиться в военкомат для уточнениях данных и прохождения медкомиссии.

"Если повестка не поступила, вам надо явиться в военный комиссариат самостоятельно, в 10-дневный срок со дня объявления призыва (ныне - с 1 по 10 октября 2019). Явка в военкомат не означает автоматической отправки в армию. Вопрос отправки решается индивидуально по каждому призывнику, с учетом предоставленных сведений и заявок от ВСУ, НГУ и других силовых структур Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине во вторник, 1 октября, стартовал осенний призыв в армию, куда в этом году планируют призвать около 15 000 человек.

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