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Почему и сколько людей погибло под Львовом: главные версии и новые фото с места трагедии

пятница, 04 октября 2019, 11:36
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Появились новые подробности крушения самолета Ан-12 под Львовом, в результате которого погибло пять человек.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из кабины удалось достать третьего члена экипажа. У него диагностирован перелом ноги.

В то же время аэропорт Львова уже разрешил посадку самолетов, которая была запрещена после авиакатастрофы.

Как заявил журналистам заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, самолет перевозил 10 тонн груза.

"Сейчас рассматривается две версии. Первое – это то, что кончилось горючее, а второе – это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода – а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом – оно не влияет, и сейчас, на данный момент, все обстоятельства расследуются", – сказал он.

Он добавил, что пилоты выжили. Они получили серьезные травмы.

Напомним, что самолет принадлежит авиакомпании "Украина Аэроальянс". Он выполнял чартерный грузовой рейс #UKL4050. Воздушное судно летело из испанского города Виго в Стамбул (Турция) и совершил аварийную посадку под Львовом.

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