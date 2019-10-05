Двое школьников разбились в аварии под Ивано-Франковском: фото и имена погибших

Вечером в пятницу, 4 октября, в селе Новица неподалеку от Калуша, Ивано-Франковской области, двое несовершеннолетних на мотоцикле врезались в столб электроопоры.

Об этом сообщается на странице в Facebook "Калушский формат".

Оба подростка, и водитель, и пассажир, погибли.

По предварительно установленной информации, 15-летний житель села по имени Влад не справился с управлением мотоциклом Geon и допустил столкновение с электроопорой. Он погиб на месте от полученных травм.

14-летний пассажир мотоцикла, Дима, умер в Калушской центральной районной больнице.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства ДТП. Открыто криминальное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) ККУ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", возле Черноморска Одесской области подросток за рулем родительского авто устроил ДТП со смертельным исходом.