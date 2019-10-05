В Румынии погибло много людей в ДТП с автобусом и фурой: подробности и фото

В субботу, 5 октября, в Румынии произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и фуры.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информагентство "Укринформ".

Трагедия случилась недалеко от города Урзичени на трассе DN 2A около 05:00. Там пассажирский автобус столкнулся с фурой. В результате ДТП на месте погибли 10 человек. Среди них оба водителя автобуса и 8 пассажиров общественного транспорта, которые ехали на работу. Также еще 7 человек получили тяжелые травмы.

По предварительным данным полиции, водитель фуры заснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус.

Как сообщал "Апостроф", 1 октября возле села Мазуровое в Кривоозерском районе в результате столкновения рейсового автобуса международного сообщения и грузовика погиб один человек.