Все равно арестовали: в Испании контрабандисты наркотиков спасли тонущих полицейских, видео

В Испании группа контрабандистов с тоннами наркотиков спасла троих тонущих полицейских, однако преступников все равно арестовали.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Sky News.

Инцидент произошел у побережья в регионе Коста-дель-Соль. Там полицейские устроили погоню за контрабандистами, однако лодка правоохранителей столкнулась с судном преступников. В результате этого сотрудники полиции оказались в воде.

Полицейские с вертолета, которые также преследовали наркоторговцев, призвали помочь утопающим. Преступники вытащили правоохранителей из воды.

Отмечают, что контрабандистов все равно арестовали. Они провозили в лодке более 80 упаковок гашиша общим весом больше трех тонн.

Как сообщал "Апостроф", Государственная фискальная служба (ГФС) обнародовала самые оригинальные тайники для провоза контрабанды через государственную границу.