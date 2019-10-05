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Все равно арестовали: в Испании контрабандисты наркотиков спасли тонущих полицейских, видео

суббота, 05 октября 2019, 23:58
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В Испании группа контрабандистов с тоннами наркотиков спасла троих тонущих полицейских, однако преступников все равно арестовали.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Sky News.

Инцидент произошел у побережья в регионе Коста-дель-Соль. Там полицейские устроили погоню за контрабандистами, однако лодка правоохранителей столкнулась с судном преступников. В результате этого сотрудники полиции оказались в воде.

Полицейские с вертолета, которые также преследовали наркоторговцев, призвали помочь утопающим. Преступники вытащили правоохранителей из воды.

Отмечают, что контрабандистов все равно арестовали. Они провозили в лодке более 80 упаковок гашиша общим весом больше трех тонн.

Как сообщал "Апостроф", Государственная фискальная служба (ГФС) обнародовала самые оригинальные тайники для провоза контрабанды через государственную границу.

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