Под Киевом насильник три дня держал в плену женщину-инвалида: полиция показала его фото

В городе Бровары Киевской области полиция задержала насильника, который взял в плен женщину с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как выяснилось, 51-летний мужчина пригласил к себе в гости знакомую 54-летнюю женщину. Она, не видя опасности, согласилась прийти, поскольку дружила с его сожительницей.

Однако, подруги в квартире не было, а мужчина закрыл дверь на ключ. Три дня он удерживал женщину с инвалидностью первой степени против ее воли. Злоумышленник совершал в отношении нее действия сексуального характера применяя физическое насилие.

Когда сожительница насильника вернулась домой, увидела избитую подругу и сразу сообщила в полицию. Правоохранители задержали насильника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Из квартиры полицейские изъяли вещи потерпевшей, в качестве вещественных доказательств.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных частью 1 статьи 152 (Изнасилование), статьи 153 (Сексуальное насилие совершенное неестественным способом) и части 1 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавшая сейчас находится в больнице, у нее перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Как сообщал "Апостроф", 26 сентября в полицию обратился мужчина, который заявил, что два малознакомых парня в автомобиле изнасиловали его 16-летнюю дочь, полицейские оперативно их задержали.