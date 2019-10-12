В Одессе выпустили банду сепаратистов, устроивших десятки взрывов: в сети выдвинули интересную версию

В Одессе выпустили под домашний арест группу террористов, которые причастны к организации нескольких десятков взрывов в течение 2014-2015 годов.

Об этом в Facebook написал активист Вадим Лабас.

По его словам, террористов выпустили при условии ношения браслета.

Активист отмечает, что данные личности также участвовали в попытке захвата ОГА и в попытке захвата города 2 мая 2014 года.

"Хочется быть оптимистом, и думать, что их готовят на обмен. И если верить в эту версию, то обмен будет масштабным. Все они имеют гражданство Украины. Все они находились где то в конце русского списка на обмен. Русским они в принципе нафиг не нужны", - пишет он.

Речь идет о Руслане и Владиславе Долгошеях, Николае Казанском, Николае Селятенко, Вадиме Шведе и Олеге Мазуре. Все они были задержаны в 2015 году. По этому делу приговор вынесли только Константину Калашникову, которому дали 13 лет тюрьмы.

Напомним, что в сети озвучили факты, раскрывающие правду о трагедии 2 мая, скрываемую российскими пропагандистами и сепаратистами.