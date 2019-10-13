Авто рухнуло с моста вниз: под Кропивницким произошло жуткое ДТП, фото

13 октября в районе села Приютовка под Кропивницким произошла страшная автомобильная авария, в результате которой погиб один человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, инцидент произошел ранним утром.

На одном из участков трассы автомобиль Chevrolet слетел с моста на железнодорожные пути, после чего произошел порыв контактной сети железнодорожного пути.

На месте погиб водитель автомобиля, его пассажирка в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию.

По причине аварии был задержан пассажирский поезд маршрутом Киев-Днепр.

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Причины аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, что в субботу, 12 октября, в Черновицкой области в ДТП попал рейсовый автобус, в результате чего пострадали девять человек.