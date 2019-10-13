Боевики ДНР устроили наглую провокацию на Донбассе: тревожные подробности и фото

В субботу, 12 октября, боевики обстреляли поселок Водяное из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, а именно минометом калибра 120 миллиметров.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе.

На месте обстрела были обнаружены два места разрыва 120 мм мин в юго-восточной части Водяного. К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 12 октября, в результате обстрела боевиков на Донбассе получили ранения два украинских военнослужащих. Уточняется, что боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе, как сообщалось ранее, из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Также стало известно, что за сентябрь 2019 года в зоне действия операции Объединенных сил на Донбассе украинские войска потеряли 14 человек.