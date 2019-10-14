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Под Житомиром школьники устроили опасные игры с оружием: закончилось плачевно

понедельник, 14 октября 2019, 18:04
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В Житомирской области два подростка поиграли с пневматической винтовкой, вследствие этого один из них оказался в реанимации.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Отмечается, что 15-летний подросток в селе Кремне взял винтовку у своего дяди и попал выстрелом в глаз своему другу 13 лет.

Медики зафиксировали у ребенка тяжелое ранение левого глаза, в больнице ему провели операцию.

Полицейские начали производство по факту нарушения ст.128 УК Украины – тяжкое телесное повреждение, нанесенное вследствие неосторожности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сеть попало видео, как девушки-подростки в Киеве ходят по кладбищу и шутят над похороненными. Одна из девочек позже записала видео с извинениями.

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