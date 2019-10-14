Появилась трагическая новость о женщине, на которую напала стая собак в Полтаве

В Полтаве умерла 25-летняя девушка, на которую 12 октября напала стая бродячих собак.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

Медики сообщили, что девушка умерла в реанимации больницы примерно через сутки после нападения.

В полиции отметили, что по факту нападения собак было открыто уголовное производство.

"Пострадавшая сутки находилась в стабильно тяжелом состоянии. У нее было диагностировано сильное переохлаждение, скальпированная рана головы и множественные раны от укусов на теле. Пока нельзя сказать, что привело к летальному исходу, ждем результатов судмедэкспертизы. Но по факту смерти открыто уголовное производство", — рассказала пресс-офицер ГУНП области Полина Ларина.

Как сообщал "Апостроф", в Полтаве возле пруда на ул. Леси Украинки на женщину набросилась свора бездомных псов, в полицию поступил звонок о нападении от прохожей. Патрульные обнаружили пострадавшую в кустах без сознания, правоохранители отогнали от нее псов с помощью баллончиков с газом, ее оперативно доставили в больницу.