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Жуткое ДТП со "скорой" в Киеве: всплыли новые данные о погибших и пострадавших, фото

вторник, 15 октября 2019, 16:00
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В ходе аварии в Днепровском районе Киева 13 октября два человека – водитель и фельдшер, получили несовместимые с жизнью травмы и погибли мгновенно.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на публикацию в соцсети сотрудницы подстанции скорой помощи Лаймы Гейдар.

"Ему (водителю) оторвало голову, а фельдшера выбросило из салона и придавило скорой. Оба мертвы. На их месте мог быть абсолютно любой сотрудник скорой", - отметила она.

Сотрудница скорой уточнила, что еще один фельдшер находится в реанимации, а ребенок-пациент и пассажиры второго авто, попавшего в аварию, получили травмы легкой и средней тяжести.

Также она рассказала подробней о погибшей в аварии фельдшере Марии Апилат, у которой остались маленький ребенок и мама с инвалидностью. Журналисты нашли в сети фото погибшей.

"Она стажировалась у меня в бригаде, когда три года назад пришла на нашу подстанцию. Без матери остался ее маленький ребенок, девочка. Маша заботилась о маме-инвалиде и бабушке. Весной этого года вышла замуж, казалось бы, вся жизнь впереди", – написала Лайма Гейдар.

Известно, что полиция уже открыла уголовное производство по ст. 286 УКУкраины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео смертельной аварии со скорой помощью в Днепровском районе Киева.

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