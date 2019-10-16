Не пускал в салон пенсионеров: сеть возмутило видео с водителем маршрутки в Харькове

В Харькове водитель маршрутки не пускал в салон пенсионеров - мужчина ждал, пока зайдут другие пассажиры, которые будут оплачивать проезд.

Об этом говорится на странице "Харьков 1654" в Facebook.

Так, инцидент произошел на маршруте №1152.

Стоит отметить, что на видео бурно отреагировали в сети.

"А старики, значит, будут стоять. Вот бессовестный. Полицию нужно было вызвать", "А ведь все когда-то станут пожилыми людьми. Нужно уважать возраст", "Водители автобусов - просто хамы, ведут себя очень зло и некрасиво в отношении пенсионеров, вообще пенсионеры заработали бесплатный проезд", "Нужно не бесплатный проезд для пенсионеров поддерживать, а дотации на проезд (адекватные) давать. Тогда все пазлы сойдутся..." - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали видео, на котором зафиксировано, как в Харькове водитель, управляя маршруткой с пассажирами, увлеченно ищет что-то на смартфоне.