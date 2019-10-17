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Расправа над насильником в Харькове: появились фото женщины и спасшего ее мужа

четверг, 17 октября 2019, 17:01
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Фото: соцсети

Родные мужчины, который напал на насильника своей супруги в Харькове, собирают деньги для оплаты услуг адвоката.

Об этом сообщается на странице в Instagram и публикуется фото супругов.

"13.10.2019 года, на Насибову Лилию Алексеевну, жену моего брата Насибова Эльяра Шахмаровича, было совершено нападение по ст.152. Мой брат защитил свою жену. Защитил своего родного человека от рук человека, который испортил нам жизнь. Но, к огромному сожалению, сейчас моему брату требуется помощь адвоката", - пишет сестра мужчины.

По ее словам, услуги адвоката стоят немалых денег.

"Все, кто не равнодушен к нашей семье, и к сложившейся ситуации, я прошу у вас помощи! Любая гривна может помочь нам защитить человека, который отстаивал честь своей жены!" – просит о помощи она.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности расправы над молодым насильником в Харькове.

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