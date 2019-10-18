Не только Донбасс: полковник ВСУ пояснил, откуда Россия готовит новые удары по Украине

Российская Федерация ведет подготовку к проведению широкомасштабной военной агрессии в отношении Украины.

По словам заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Тарана, украинская армия в данный момент полностью готова к отражению агрессии со стороны РФ вдоль всей границы. Об этом он сказал в интервью изданию "Тиждень".

При этом он рассказал, что Россия может нанести удар с новых позиций.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - сказал он.

Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины показали, как строят кухню на передовой, чтобы готовить зимой.