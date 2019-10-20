RU  UA  EN

воскресенье, 20 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 октября

15:25
Людей призывают срочно позакрывать окна: в России вспыхнул жуткий пожар, видео
14:54
В Венгрии автобус с украинцами влетел в дерево: данные о пострадавших и фото с места
14:48
В Черное море вошел корабль с американскими катерами Island: первые подробности и карта
14:18
Там живет смерть: появились грустные фото из оккупированного Донецка
13:44
В Венгрии загадочно погиб украинский заробитчанин: детали ЧП
13:26
В Харьковской области идет строительство и восстановление более 250 объектов - Светличная
13:15
Убила человека: участница Х-фактора шокировала судей своей темной историей
13:13
Туманы и летнее тепло: синоптик порадовала украинцев свежим прогнозом
12:49
Сдвинулись с мертвой точки: в сети ажиотаж из-за реконструкции важного моста в Киеве
12:10
Забили до смерти: в Киеве мужчина организовал расправу над экс-женой ради денег, фото
11:39
Жуткое ДТП с девушкой-байкером в Киеве: в полиции сделали важное уточнение
11:38
Украинцы совершили невероятное путешествие в Берлин на самодельном электрокаре: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Людей призывают срочно позакрывать окна: в России вспыхнул жуткий пожар, видео

воскресенье, 20 октября 2019, 15:25
переглянути новину українською

20 октября в российском городе Тюмень вспыхнул пожар на складе с пенопластом.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

На место выехали пожарные, которые уже локализовали очаг возгорания. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Однако вследствие пожара черный густой дым распространился по всему городу. Власти просят жителей сидеть по домам и ни в коем случае не открывать окна.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на субботу, 19 октября, в российском городе Ростов Великий произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме: в огне погибло 7 человек, в том числе 6 детей.

Также напомним, что в аннексированном Россией Крыму загорелся военный грузовик с боеприпасами. Из-за инцидента перекрыли автодорогу Евпатория – Севастополь.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: