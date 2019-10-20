Людей призывают срочно позакрывать окна: в России вспыхнул жуткий пожар, видео

20 октября в российском городе Тюмень вспыхнул пожар на складе с пенопластом.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

На место выехали пожарные, которые уже локализовали очаг возгорания. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Однако вследствие пожара черный густой дым распространился по всему городу. Власти просят жителей сидеть по домам и ни в коем случае не открывать окна.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на субботу, 19 октября, в российском городе Ростов Великий произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме: в огне погибло 7 человек, в том числе 6 детей.

Также напомним, что в аннексированном Россией Крыму загорелся военный грузовик с боеприпасами. Из-за инцидента перекрыли автодорогу Евпатория – Севастополь.