Жуткое ДТП с девушкой-байкером в Киеве: в полиции сделали важное уточнение

В результате аварии авто и мотоцикла 19 октября на Гостомельской трассе водитель машины получил сотрясение головного мозга, а девушка-байкер от полученных травм скончалась в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительной информации, водитель легковушки двигался по шоссе со стороны столицы. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть авто въехал мотоцикл.

Водителей транспортных средств доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Врачи диагностировали у водителя легковушки сотрясение головного мозга, 41-летняя водитель мотоцикла от полученных травм скончалась в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают механизм и причины ДТП.

Как сообщал "Апостроф", ранее выяснилось, что карета "скорой помощи", которая попала в смертельную аварию в Киеве 13 октября, везла в больницу на обследование маленькую девочку, которая проглотила мелкий предмет и при этом не имела болезненных симптомов.