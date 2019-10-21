Под Полтавой трагически погиб депутат: в полиции раскрыли детали

В понедельник, 21 октября, в поселке Шишаки Полтавской области в своем доме был обнаружен мертвым 55-летний депутат местного райсовета от партии "Батькивщина" Владимир Петренко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Факты".

Как отметили в полиции, сообщение о трагической смерти депутата поступило около 13:00 от его супруги. Она обнаружила Владимира Петренко в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилась зарегистрированная на хозяина охотничья винтовка.

"Полиция изучает обстоятельства, которые повлекли смерть человека. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой "самоубийство", — сообщила пресс-офицер отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Полина Ларина.

Как ранее сообщал "Апостроф", в тот же день, 21 октября, в результате крушения вертолета в Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.