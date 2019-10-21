Россияне завезли на оккупированный Донбасс опасное оружие: появились тревожные данные

Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников.

Об этом сообщают на странице волонтерской организации "Вернись живым" в Facebook.

Электромагнитные ружья подавляют сигнал навигации и связи беспилотника, простыми словами, "сажают" или притягивают его к себе.

"К сожалению, за месяц на передовой таким образом было потеряно четыре украинских дрона", - написали в сети и опубликовали фото примера оружия REX 1, которое разрабатывает российский концерн "Калашников".

Также в фонде отметили, что за годы войны передали на фронт более 100 коптеров. На этой цифре останавливаться не собираются.

Как сообщал "Апостроф", в Украине развивается сфера вооружения, а некоторые виды оружия способны дать мощный ответ российским войскам на Донбассе.