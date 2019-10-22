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Десятки тысяч людей остались без воды на Донбассе: объявлен режим ЧП
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Десятки тысяч людей остались без воды на Донбассе: объявлен режим ЧП

вторник, 22 октября 2019, 13:08
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В Лисичанске Луганской области, население которого составляет около 90 тысяч человек, объявили чрезвычайную ситуация государственного уровня из-за катастрофической ситуации с водоснабжением.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, часть города по-прежнему остается без подачи питьевой воды.

Авария в Лисичанске произошла 18 октября, когда Луганское энергетическое объединение полностью ограничило поставки электроэнергии предприятию из-за долгов.

Как рассказали представители компании, коммунальщикам в данный момент нечем платить.

Проблемы с водой затронули и близлежащие населенные пункты. По предварительной информации, без водоснабжения остается около 100 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска.

Напомним, что недостаточное водоснабжение аннексированного Россией Крымского полуострова заставляет жителей истощать местные водоемы.

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