Десятки тысяч людей остались без воды на Донбассе: объявлен режим ЧП

В Лисичанске Луганской области, население которого составляет около 90 тысяч человек, объявили чрезвычайную ситуация государственного уровня из-за катастрофической ситуации с водоснабжением.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, часть города по-прежнему остается без подачи питьевой воды.

Авария в Лисичанске произошла 18 октября, когда Луганское энергетическое объединение полностью ограничило поставки электроэнергии предприятию из-за долгов.

Как рассказали представители компании, коммунальщикам в данный момент нечем платить.

Проблемы с водой затронули и близлежащие населенные пункты. По предварительной информации, без водоснабжения остается около 100 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска.

Напомним, что недостаточное водоснабжение аннексированного Россией Крымского полуострова заставляет жителей истощать местные водоемы.