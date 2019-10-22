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В России авто службы Медведева сбило человека: детали резонансного ДТП

вторник, 22 октября 2019, 10:24
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В Подмосковье автомобиль Ford Mondeo, который обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, сбил человека.

Как сообщает российская пресса, наезд был совершен на пешеходном переходе в поселке Нахабино.

За рулем иномарки был сотрудник "Автобазы №2" Управделами президента, который не уступил дорогу пешеходу. После того, как он совершил наезд на пешехода, мужчина уехал с места ДТП. Вызывать ГИБДД водитель не стал.

В данный момент автомобиль стоит в гараже с разбитым передним стеклом.

Что касается пострадавшего, то он обратился в полицию. В отношении нарушителя правил дорожного движения началось расследование.

Напомним, что в понедельник, 21 октября, в Румынии перевернулся автобус, направлявшийся из Греции в Одессу: пострадало пять человек.

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