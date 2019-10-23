Дикий Запад все ближе: в Киеве неадекватный водитель стрелял из пистолета по пешеходам

В Киеве неадекватный водитель начал стрелять по пешеходам, которые сделали ему замечание из-за того, что нарушитель двигался по пешеходной зоне.

Как пишет в Facebook активист организации "Зупини Лося" Константин Андриюк, транспортное средство неадекватного водителя остановили на тротуаре.

"Вместо того, чтобы спокойно сдать назад, начал ехать на пешеходов, на препятствия, ломать себе бампер. Далее вышел из авто с пистолетом. Направил в сторону пешеходов и выстрелил", - пишет активист.

При этом Андриюк отмечает, что стрелок чудом ни в кого не попал.

Тем временем активисты передали в полицию видеокадры нападения. Они надеются на то, что нарушитель будет наказан по всей строгости закона.

Напомним, что в Сумах неадекватный пассажир такси начал стрельбу по водителю, который неправильно озвучил ему стоимость проезда.