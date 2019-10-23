На Донбассе погиб артиллерист Нацгвардии: опубликованы фото и фамилия

В среду, 23 октября, на Донбассе погиб молодой артиллерист Национальной гвардии Украины Дмитрий Антыков.

Об этом сообщается на странице Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в Facebook.

"В нашей Бригаде произошла горка потеря. 23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был замечательным побратимом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей.

Как сообщал "Апостроф", ранее за сутки, 22 октября, на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военных получили ранения. Отмечается, что боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня.