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В Харькове дворник с лопатой отправил водителя в больницу: детали необычного инцидента

среда, 23 октября 2019, 17:52
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Во вторник, 23 октября, в Харькове дворник, которого разозлил автомобилист, отправил его в нокаут, ударив лопатой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на NewsRoom.

Так, к правоохранителям обратился 49-летний мужчина и рассказал, что на улице Зерновой его ударил лопатой неизвестный. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга с очагом контузии, а также кровоизлияние. Мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы скорой и неотложной помощи.

Вскоре выяснилось, что неизвестный – это дворник, который убирал листья во дворе. Так, водителю Daewoo Lanos помешала его тачка, которая стояла на дороге, но не ограничивала проезд.

Автовладелец несколько раз нажал на клаксон, а затем вышел из машины и ударил по тележке ногой. После этого мужчина набросился на дворника, а тот в ответ отмахнулся лопатой.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети разгневало видео разгрома подростками маршрутки в Харькове.

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