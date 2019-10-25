Ударил ножом в сердце: полиция поймала преступника, напавшего на активистку в Запорожье

В Запорожье правоохранители задержали злоумышленника, который напал на руководительницу общественной организации Анжелику Белову.

Об этом сообщает руководитель прокуратуры в Запорожье Роман Мазурик на своей странице в Facebook.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 24 октября, на территории Коммунарского района. На активистку мужчина набросился с ножом и нанес удар прямо в область сердца.

Преступника нашли полицейские и задержали, 26 октября ему будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Кроме того, по предварительным данным, нападающий недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Запорожьем стая собак загрызла женщину.