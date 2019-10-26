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В Киеве из-за коммунальщиков произошло печальное ЧП: фото

суббота, 26 октября 2019, 23:57
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В ночь на субботу, 26 октября, в Киеве девушка упала в вырытую коммунальщиками яму.

Об этом сообщают в группе "Мой Отрадный" в Facebook.

ЧП случилось на Отрадном около жилого дома по адресу улица Героев Севастополя, 25. Девушка шла в темноте и не заметила яму, в которую и провалилась. В результате ее ногу зажало между труб и она не смогла самостоятельно освободится.

Очевидцы события пришли на помощь девушке, однако они также не смогли помочь. На место вызвали "скорую", но медики не могли оперативно приехать из-за отсутствия свободных бригад. Позвонили также и спасателям ГСЧС, которые приехали вовремя и им удалось поднять девушку наверх. Пострадавшую передали прибывшим медикам.

Все фото и видео можно посмотреть по ссылке.

Пользователи сети также прокомментировали ситуацию. Одни акцентировали внимание на плохом освещении улиц, в результате чего произошло ЧП. Другие люди возмутились из-за коммунальщиков. По мнению пользователей, они долго не зарывают подобные ямы, что приводит к таким последствиям.

Как сообщал "Апостроф", в селе Забродь Хустского района Закарпатской области произошло жуткое ЧП - первоклассник упал в выгребную яму школьного туалета.

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