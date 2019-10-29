Под Ивано-Франковском в жутком ДТП погибла топ-чиновница: фото

В понедельник, 28 октября, в Ивано-Франковской области в ДТП погибла чиновница с Буковины Виорика Довганюк.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Буковинская правда".

Трагедия произошла между селами Креховичи и Раков. Там столкнулись автомобили марки Volkswagen и Opel Astra. В салоне последнего находилась чиновница Виорика Довганюк 1965 года рождения - она погибла на месте.

Кроме того, водитель Volkswagen, мужчина 1969 года рождения, и двое пассажиров: его дети 2009 года рождения и 1997 года рождения - попали в больницу.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Виорика Довганюк - топ-чиновница с Новоселицы Черновицкой области. Работала в Новоселицком городском совете ОТГ начальником отдела.

Как сообщал "Апостроф", в результате масштабной аварии под Николаевом погиб заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко.