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Оперировали шесть часов: появились данные о девочке, пострадавшей в ЧП с лошадьми во Львове

воскресенье, 03 ноября 2019, 16:27
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Фото: Varta1

Врачи шесть часов оперировали 15-летнюю девочку, которая стала жертвой инцидента с лошадьми во Львове в субботу, 2 ноября.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Varta1.

Как передает издание, у пострадавшей большая обширная рана на поверхности голени и открытый перелом большеберцовой кости. Для спасения несовершеннолетней с помощью санавциации вызвали сосудистого хирурга.

"Более шести часов специалисты оперировали девочку. Сейчас в коридорах постоянно дежурят обессиленные горем родители", - говорится в материале.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 13 октября, в Киеве произошло странное ЧП с конем - он утонул в местном озере. По словам спасателей, которых вызвали на место, лошадь утонула на расстоянии пяти метров от берега.

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