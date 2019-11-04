Под Киевом произошло страшное ЧП с 15-летним подростком: он в коме

В Броварах Киевской области 15-летний юноша получил ожоги на 50% тела, следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции области.

По информации правоохранителей, парень пытался перелезть через вагон на железнодорожном вокзале и получил удар током. Он смог сам обратиться за помощью к работникам станции, они вызвали полицию и скорую.

Парень находится в медикаментозной коме, у него ожоги на 50% тела. Через некоторое время его перевезут в ожоговое отделение больницы в Киеве.

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