В России подростки устроили дикий погром на кладбище: опубликовано видео

В российском городе Щигры подростки устроили шокирующий акт вандализма над могилой на кладбище.

Об этом сообщает российский канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Курской области. Там две девушки- подростка поглумились над надгробным памятником. Третья девушка, которая также подначивала подруг, снимала на видео, как подростки с силой ногами бьют по надгробию.

Видеозапись вандализма попала в сеть. Пользователи негативно отреагировали на ЧП и прокомментировали его.

В Сети появилось видео с подростками, крушащими надгробия на кладбище. По словам автора, запись была сделана в городе Щигры Курской области.

Две девочки ногами с силой бьют в надгробия. Третья снимает все на видео и подначивает подруг. pic.twitter.com/NxmM8zaDzw — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 2, 2019

Как сообщал "Апостроф", в сеть попало видео, где в Киеве девушки-подростки ходят по кладбищу среди могил, глумясь над захоронениями.