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В России подростки устроили дикий погром на кладбище: опубликовано видео

понедельник, 04 ноября 2019, 04:20
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В российском городе Щигры подростки устроили шокирующий акт вандализма над могилой на кладбище.

Об этом сообщает российский канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Курской области. Там две девушки- подростка поглумились над надгробным памятником. Третья девушка, которая также подначивала подруг, снимала на видео, как подростки с силой ногами бьют по надгробию.

Видеозапись вандализма попала в сеть. Пользователи негативно отреагировали на ЧП и прокомментировали его.

Как сообщал "Апостроф", в сеть попало видео, где в Киеве девушки-подростки ходят по кладбищу среди могил, глумясь над захоронениями.

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