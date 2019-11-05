Каждую ночь кричали люди: появился жуткий рассказ о "подвалах смерти" на Донбассе

Боевики так называемой ЛНР жестоко пытали украинских пленных на Донбассе, буквально каждую ночь из подвалов доносились крики.

Об этом рассказала волонтер Виктория Кононова, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Кононова оказалась в плену, когда везла помощь украинским военным. В августе 2014 года женщина попала в подвал Луганской облгосадминистрации.

"Мы пробыли в плену 98 дней. Из них больше 60 - именно при Корниевском. Нас лично уже не трогали, только водили на опросы. Всё, что происходило "на подвале", происходило по приказу Корниевского. Судьбы всех людей, которые были задержаны и находились в подвале, решал лично Корниевксий. Условия содержания были абсолютно непригодными. Нас держали в бывшем архиве, кого-то держали в бойлерной. Для "укропов" были отдельные камеры – практически каждую ночь там кого-то били… Каждую ночь мы слышали крики людей, которых пытали. Те, кого там убили, уже не смогут дать показаний", - рассказала Кононова.

Она отметила, что самый большой страх - увидеть Аркадия Корниевского в Киеве, не понесшим наказания за пытки и пленение людей.

"Через полгода я могу встретить этого человека на улицах Киева. Он может приехать сюда на "отжатом" Infiniti, открыть бизнес под моим домом, и будет свободно ходить по улицам Киева вместе с теми, кого он удерживал и над кем издевался", – подчеркнула волонтерка.

Также об ужасах подвала рассказал и бывший пленный боевиков так называемой ЛНР Александр Ретивов. Его обвиняли в том, что он "укроп", и применяли пытки.

"Я прошел застенки Луганской народной республики, там и "познакомился" с Корниевским 1 августа 2014 года. Именно этот человек, выступая в роли старшего следователя "комендатуры ЛНР" решал судьбу всех попадающих в этот подвал", - отметил Ретивов.

"После короткого допроса, не получив удовлетворительный ответ, Аркадий Корниевский распорядился отправить меня в угловую камеру… Там меня били 3 дня. Потом меня перевели в общую камеру, где я содержался до 2 сентября 2014 года. Аркадий Корниевский, к которому меня вывели по истечению месяца, распорядился меня не отпускать. Но так как Луганская областная больница отказалась меня принимать на лечение, то конвоирующие меня люди решили обратиться выше, к начальнику комендатуры, который принял решение меня отпустить", – рассказал пострадавший.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке на територрии бывшего арт-центра "Изоляция" боевики устроили настоящий концлагерь, где без вести пропадают люди.