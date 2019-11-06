Бросил гранату прямо на уроке: в Киеве школьник устроил "ЧП" и снял все на видео

В сети была опубликована видеозапись, как школьник играет с гранатой на уроке, а затем бросает ее под парту.

Видео опубликовало сообщество "Киев оперативный" в Facebook.

Так, заметно, как школьник снимает на камеру свои игры с гранатой, а потом ее роняет. После этого на протяжении 40 секунд идут титры из знаменитого мема "Умерь свой энтузиазм" с именами авторов этого документального фильма. Фрагмент с этими титрами известные блогеры вставляют в видеоприколы с неожиданной концовкой.

В данный момент известно, что граната была учебной и паники эпизод не вызвал.

"В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке, и он бросил на пол учебную гранату. Всё это действо он сам же и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят", - заметили администраторы страницы.

Подписчики страницы отметили символичность такого поведения детей во время войны и указали на подобные проделки в своем детстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черноморске Одесской области ученик 11-го класса спрыгнул с 16-го этажа дома, оставив записку.