Угрожал "умножить на ноль": в Киеве пьяный экс-сотрудник ГПУ устроил скандал полиции, фото

В Киеве бывший сотрудник Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) устроил скандал полиции после того, как его остановили из-за создания аварийной ситуации на дороге.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на проспекте Победы, 52. Водитель протянул еще 700 метров после того, как его попытались остановить, после вышел из авто шатаясь и начал угрожать правоохранителям.

"Оказалось, что это одиозный господин Мукан Игорь Ярославович. Сказал, что он работник Генеральной прокуратуры Украины. Известность в широких кругах этот человек приобрел после того, как он обругал… и унижал свою коллегу. После этого его уволили, но он подал кассационную жалобу на возобновление в работе. Ибо "несправедливо", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что мужчина дважды пытался пройти тест на драгере, но так и не сделал этого, а в третий раз отказался, за что на него составили постановление по статье 130 КоАП.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве подросток с компанией устроил пьяный дебош и попытался сбежать от "копов" на авто.