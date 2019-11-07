Готовится сбежать в Мариуполь: появились интересные слухи об одном из главарей ДНР

Один из главарей ДНР, так называемый "руководитель" аппарата администрации Тельмановского района Сергей Чернявский собирается сбежать с оккупированных территорий и осесть в Мариуполе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Без Табу".

По данным источника издания, пособник боевиков опасается за свою жизнь, поэтому активно посещает подконтрольные украинской власти территории для подготовки бегства. В частности, Чернявский занялся оформлением загранпаспортов для всей семьи.

Отмечается, что мужчина якобы планирует воспользоваться программой Службы безопасности "Тебя ждут дома", чтобы избежать уголовной ответственности. Ходят слухи, что он уже даже предоставил украинским правоохранителям подробную информацию об участии России в войне и слил данные о коллаборантах.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что проверка финансистов из Кремля различных структур так называемой ДНР на оккупированной территории Украины выявила хищения и растрату средств российского бюджета со стороны боевиков. В связи с этим появились слухи о скорой отставке главы ДНР Дениса Пушилина.