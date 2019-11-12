На Закарпатье женщину-предпринимателя атаковали гранатой: первые подробности и фото с места

На Закарпатье неизвестный мужчина бросил взрывное устройство на территорию частного дома предпринимательницы из Мукачево.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, взрывное устройство сдетонировало.

По уточненным данным, атака произошла на дом 41-летней жительницы Мукачево.

"Неустановленное лицо бросило устройство, похожее на гранату, вследствие чего произошел взрыв. Травмированных нет", - сообщили в полиции.

На место прибыло руководство полиции области, правоохранители, а также инспекторы кинологического центра и взрывотехники.

Начато расследование по ч. 4 ст. 296 (умышленное повреждение имущества путем взрыва) Уголовного кодекса Украины,то есть .

Напомним, что на Житомирской трассе в Киеве вечером 6 ноября неизвестный бросил взрывчатку на крышу маршрутки.