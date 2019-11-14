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Неадекват оказался героем: всплыли новые данные про копа, открывшего стрельбу в метро Харькова

четверг, 14 ноября 2019, 16:56
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Стало известно имя полицейского, который устроил стрельбу в Харькове на станции метро "Научная". Выяснилось, что в августе он получил награду от руководства полиции.

По данным харьковских СМИ, 22-летнего капрала зовут Андрей Кобцев.

Летом ему вручили медаль "За безупречную службу" III степени после того, как в ходе задержания злоумышленника на станции метро "Имени А.С. Масельского" он получил ранение.

По уточненным данным, 52-летний мужчина начал преследовать двух женщин, после чего ударил ножом сотрудника полиции. Кобцев обезвредил нападавшего.

После последнего инцидента самому Кобцеву может грозить наказание вплоть до пожизненного срока.

Ранее "Апостроф" публиковал видео задержания Кобцева в метро.

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