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"Отметились" на Донбассе: двух российских наемников настигла смертельная "карма", фото

четверг, 14 ноября 2019, 16:33
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Фото: Фото из открытых источников/коллаж Апостроф

Стало известно о ликвидации двух россиян, воевавших на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан.

"#200_бригада хроники "гражданской" войны. 06.11.19 Аммосов Дмитрий сходил на концерт Кобзона в Питере. Сердце подвело. Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

Помимо этого, по словам Штефана, 12 ноября не стало и Юрия Филатова по кличке "Чеширский кот", который был родом из Хабаровска (Россия). Его нашли мертвым в гостинице Череповца.

"Билет стоил 200 рублей", - написал украинский военнослужащий.

В России самоликвидировались два наемника боевиков
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В России самоликвидировались два наемника боевиков
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В России самоликвидировались два наемника боевиков
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В России самоликвидировались два наемника боевиков
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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно о ликвидации 48-летнего боевика Михаила Пестрикова на Донбассе.

Кроме того, в сети опознали еще одного боевика из России, который принимал участие в войне на Донбассе.

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