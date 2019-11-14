"Отметились" на Донбассе: двух российских наемников настигла смертельная "карма", фото

Стало известно о ликвидации двух россиян, воевавших на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан.

"#200_бригада хроники "гражданской" войны. 06.11.19 Аммосов Дмитрий сходил на концерт Кобзона в Питере. Сердце подвело. Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

Помимо этого, по словам Штефана, 12 ноября не стало и Юрия Филатова по кличке "Чеширский кот", который был родом из Хабаровска (Россия). Его нашли мертвым в гостинице Череповца.

"Билет стоил 200 рублей", - написал украинский военнослужащий.

В России самоликвидировались два наемника боевиков 1 / 1 В России самоликвидировались два наемника боевиков 1 / 1 В России самоликвидировались два наемника боевиков 1 / 1 В России самоликвидировались два наемника боевиков 1 / 1

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно о ликвидации 48-летнего боевика Михаила Пестрикова на Донбассе.

Кроме того, в сети опознали еще одного боевика из России, который принимал участие в войне на Донбассе.