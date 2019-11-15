Возомнил себя царьком: в Киеве чиновник устроил гонки с полицией, видео

В Киеве пьяный чиновник угрожал патрульным полицейским увольнением, а до этого устроил с правоохранителями гонки на улицах столицы.

Как сообщает паблик "Киев Оперативный", Hyundai, за рулем которого находился чиновник, отказался остановиться на требования работников полиции.

"Смотри на мои часы. Завтра в это время ты уже будешь уволен". Эти и другие "крылатые" выражения патрульные услышали, когда остановили господина, за которым начали гнаться с проспекта Победы", - говорится в сообщении.

Сперва чиновник начал выдумывать "отмазки", что у него не открываются окна и двери, а затем назывался вымышленными именами и фамилиями, говорил, что он из СБУ, ДВБ и ГБР.

Выяснилось, что нарушитель - Дорошенко Дмитрий Александрович, который занимает должность начальника одного из отделов в Офисе крупных плательщиков ДФС.

В итоге машину чиновника эвакуировали. Сам он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.

Напомним, что в среду, 13 ноября, в Киеве на Борщаговке грузовик сбил и переехал женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.