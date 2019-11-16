В России убитую профессором девушку похоронили в закрытом гробу: опубликованы фото и видео

На родине в России похоронили убитую профессором Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге студентку Анастасию Ещенко.

Об этом сообщает ресурс "Живая Кубань".

Закрытый гроб привезли в ее родную станицу Старовеличковскую Краснодарского края. Попрощаться с девушкой пришли ее родные, близкие, друзья и жители города.

Гроб понесли по местам, которые были родные для Насти. Сначала она простилась с родительским домом. Затем похоронная процессия подошла к дому, где жили прабабушка и прадедушка убитой.

Далее колонная скорбящих отправилась на пятое кладбище, где похоронили погибшую девушку.

Люди не скрывали слез и боли, которые охватили их из-за утраты Анастасии Ещенко. Вместе с ними скорбит и вся Россия, так как новость о жестоком убийстве набрала большой огласки.

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Как сообщал "Апостроф", министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском культурном форуме вступился за профессора-убийцу 63-летнего Олега Соколова, который убил и расчленил свою молодую любовницу.