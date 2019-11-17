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Без потерь: появились свежие данные о ситуации на Донбассе

воскресенье, 17 ноября 2019, 18:30
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С начала суток воскресенья 17 ноября, ни один из украинских военнослужащих не был ранен и не погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщают военные, боевики устроили новую провокацию на Донбассе. В частности, в субботу, 16 ноября, стало известно об активизации снайперов боевиков на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные дерзко потроллили боевиков на Донбассе. Так, блогер опубликовал два снимка, на одном из которых виден американский флаг рядом с украинским, а на другом – одинокий флаг США над (предположительно) позициями ВСУ.

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