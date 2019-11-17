На Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Терентий": фото

12 ноября на Донбассе ликвидировали 46-летнего боевика Олега Головнева по кличке "Терентий".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский военнослужащий Анатолий Штефан.

"12.11.19 Головнев "Терентий" Олег сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

Известно, что боевик входил в базу "Миротворец". Он родился и жил в Донецке.

"26.01.2015 был ранен в ходе боя в районе н.п. Никишино. Получил осколочное ранение грудной клетки справа. Огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей левого коленного сустава", - говорится в материале на странице о боевике в базе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в пятницу, 15 ноября, на Донбассе ликвидировали 24-летнего Алексея Ильичева по кличке "Ильич".