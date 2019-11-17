Страшное ДТП со "скорой" в Одессе: появились новые детали об обстоятельствах аварии

29-летний водитель Mercedes, устроивший ДТП с машиной скорой помощи и четырьмя пострадавшими в Одессе, не пропустил спецтранспорт, несмотря на наличие звуковой сирены.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"29-летний водитель Mercedes при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, по словам очевидцев, с проблесковыми маячками и звуковой сиреной совершал обгон колонны автотранспорта по встречной полосе движения", - рассказали в полиции.

Напомним, в результате аварии пострадали четверо человек - водитель, фельдшер и двое пассажиров "скорой".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мелитополе, под Запорожьем, произошло жуткое ДТП, после которого автомобилисты подрались.

Также под Одессой грузовик влетел в маршрутку, в результате чего травмы получили шестеро человек.