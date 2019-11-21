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Это зомби: в России разгорелся громкий скандал из-за пьяного врача в больнице, видео

четверг, 21 ноября 2019, 04:10
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В российском Воронеже разгорелся громкий скандал вокруг врача Семилукской центральной районной больницы, которая напилась на рабочем месте.

О ситуации сообщили родители мальчика, которого привезли в больницу на рентген. В кабинете они увидели врача-ренгентолога, которая из-за сильного алкогольного опьянения даже не могла разговаривать.

"Тут не с кем общаться, это просто зомби", - говорит отец ребенка за кадром на опубликованном видео.

Главврач клиники уже успел заявить, что замешанная в скандале доктор уже отстранена и в ближайшее время ее уволят.

При этом отмечается, что ранее на женщину жалоб не поступало.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве разгорелся скандал вокруг врачей дежурной смены хирургического отделения больницы №4 Соломенского района Киева, которые находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Максим Яценко Версия для печати
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Раздел: ОбществоПроисшествия Тема: СНГ
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