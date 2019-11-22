Массовое ДТП в Днепре со стрельбой: опубликованы интересные данные о виновнике

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пятница, 22 ноября 2019, 23:28
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Подозреваемым на Land Cruiser, устроившим ДТП, в результате которого были разбиты десять автомобилей, может стать сын бывшего работника СБУ времен Виктора Януковича Виталия Криворучко, Антон.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Обозреватель.

49000.com.ua

Отметим, что инцидент подтвердили сотрудники Службы безопасности Украины, но не назвали фамилию преступника.

Напомним, отец Антона, Виталий Криворучко до марта 2014 года несколько лет занимал должность первого заместителя главы СБУ в Днепропетровской области. В октябре 2014 года его люстрировали.

Помимо этого, он баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области. Но вскоре отозвал свою кандидатуру.

Как сообщал Апостроф, ранее появились фото резонансного ДТП с сыном Шуфрича в Киеве.

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