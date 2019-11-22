Массовое ДТП в Днепре со стрельбой: опубликованы интересные данные о виновнике

Подозреваемым на Land Cruiser, устроившим ДТП, в результате которого были разбиты десять автомобилей, может стать сын бывшего работника СБУ времен Виктора Януковича Виталия Криворучко, Антон.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Обозреватель.

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Отметим, что инцидент подтвердили сотрудники Службы безопасности Украины, но не назвали фамилию преступника.

Напомним, отец Антона, Виталий Криворучко до марта 2014 года несколько лет занимал должность первого заместителя главы СБУ в Днепропетровской области. В октябре 2014 года его люстрировали.

Помимо этого, он баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области. Но вскоре отозвал свою кандидатуру.

Как сообщал Апостроф, ранее появились фото резонансного ДТП с сыном Шуфрича в Киеве.