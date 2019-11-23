ВСУ продолжают нести потери на Донбассе: свежие данные

В пятницу, 22 ноября, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберных пулеметов включительно.

Ранения в результате обстрелов получил один украинский защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в сети распространяют информацию о новой "измене" в ВСУ - якобы утвердили новую классификацию потерь на фронте.

Напомним, ситуацию в Золотом Луганской области, где ранее были разведены силы, украинские военные называют "громкой тишиной", поскольку там еще звучат взрывы.