Десятки ДТП и сотни пострадавших: во Львове непогода устроила ледяной коллапс, видео

Во Львове дороги покрылись тонким слоем льда, по причине чего на дорогах произошли десятки ДТП, а в больницах оказались сотни травмированных.

За сутки здесь зафиксировали около 50 аварий и почти 300 травмированных пешеходов.

"Машины, я вижу, под горку вообще не едут", - говорят жители города.

В больницах возникли огромные очереди из жертв утреннего гололеда, которые стоят на рентген и к травматологам.

"Я вышла из дома, не успела шаг сделать, как сразу поскользнулась. Я того не ожидала! Ну, сложный перелом. В основном, верхние конечности и перелом плечевых костей. Гололедица не разбирает – есть люди постарше, есть и молодые", - сказал заведующий городского травмпункта №1 Александр Рудковский.

Виновник ситуации дождь, который начался ранним утром при минусовой температуре.

"Никаких предупреждений управления чрезвычайных ситуаций области у нас не было, поэтому мы пользовались данными, которые есть в интернете. В интернете таких данных, что будут какие-то такие осадки, будет дождь, не было. Поэтому когда уже увидели, что падает дождь, оперативно отреагировали", - сказала заместитель городского председателя Львова Ирина Маруняк.

Напомним, что в пятницу вечером в Броварском районе в селе Семиполки Opel на большой скорости сбил мужчину и женщину, которые решили перебежать дорогу.