Гимнастка сорвалась с высоты: момент жуткого ЧП в российском цирке попал на видео

В воскресенье, 24 ноября, в российском городе Белгород во время выступления в цирке с высоты сорвалась гимнастка.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Бушующий мир".

Инцидент произошел на гастролях цирка "Империал" из Санкт-Петербурга (Россия). Во время номера воздушных гимнастов одна из девушек-артисток сорвалась из-под купола. Она упала на арену и сломала ногу. Ее вынесли на листе фанеры.

Как стало известно позже, гимнастку зовут Татьяна Сурина. ЧП на глазах у всей публики случилось, когда девушка выполняла акробатический номер без страховки. Цирковую артистку госпитализировали в больницу.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Уфе (Россия) правоохранители устроили расправу над артистами цирка из-за несоблюдения норм безопасности.