Подрыв авто в Харькове: появилось важное уточнение и заявление пострадавшего

Адвокат Андрей Гагун, Toyota Camry которого подорвали в Харькове, в понедельник, 25 ноября, уверен, что таким образом неизвестные пытаются его запугать.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на UA:Харків.

"Думаю, хотят запугать, чтобы я прекратил заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью", - сказал он.

По его словам, он участвует в различных процессах, в том числе криминальных. Кто конкретно может быть причастен к организации взрыва, адвокат не знает.

Также известно, что на данный момент правоохранители объявили план-перехват для поиска преступников, устроивших взрыв. В полиции предполагают, что подозреваемые в организации взрыва, могут передвигаться на синем Opel Vectra с еврономерами.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось первое видео с места взрыва авто адвоката Андрея Гагуна в Харькове.